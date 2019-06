Dàil air seirbheisean siubhail sna h-Eileanan Siar

Image copyright Andrew Abbott/Geograph

Tha Comhairle nan Eilean Siar draghail mun bhuaidh a tha an eas-aonta eadar HIAL, agus an t-aonadh Prospect a' toirt air seirbheisean Loganair dha na h-Eileanan.

Tha luchd-iùil aig Puirt-Adhair na Gàidhealtachd 's nan Eilean air a bhith a' deasbad le HIAL mun cuid pàighidh, agus tha an t-aonadh a tha gan riochdaicheadh air àrdachadh pàighidh 10% iarraidh.

Chaidh stailc a chumail mu thràth air a' mhios a chaidh agus bha tè eile air fàire an ath-sheachdain, ach chaidh a cur dheth is HIAL air tairgse pàighidh a thoirt seachad.

Tairgse

Cha chualar fhathast a bheil an t-aonadh Prospect a' gabhail ris an tairgse, ach fhad 's a tha an deasbad a' dol tha buaidh ga toirt air luchd-siubhail a-mach 's a-steach dha na h-Eileanan.

Thog Comataidh Còmhdhail Comhairle nan Eilean Siar draghan mun chùis le Ministearan ann am Pàrlamaid na h-Alba, ach cha tàinig piseach air cùisean fhathast.

"Tha fhios againn gu bheil Loganair air millean gu leth not a chall mu thràth agus tha dragh oirnn gun toir seo buaidh air ath-nuadhachadh air na h-itealain a bha iad am beachd," thuirt Cathraiche Comataidh na Còmhdhail, Ùisdean Robasdan.

Buaidh

"Ma tha cudrom orra mu ionmhas tha sinn draghail gun tarraing iad a-mach à seirbheisean.

"Thuirt iad rinn gu bheil iad a' coimhead air seirbheisean nach eil buileach cho trang aig an ìre seo agus mura h-atharraich cùisean gum bi iad a' tarraing a-mach à feadhainn dhiubh.

"Chan eil fhios againn dè na seirbheisean air an toireadh seo buaidh.

"Tha sinn cho eòlach air seirbheisean plèana a tha fadalach agus itealain nach eil a' tighinn idir, agus tha seo a' toirt buaidh mhòir air luchd-siubhail.

"Agus tha e a' cur dragh oirnn leis na duilgheadaisean a th' againn le aiseagan cuideachd, tha an dà chuid a' tighinn ri chèile.

"Tha sinn a' dèanamh ar dìcheill timcheall air seo ach tha e draghail dè dh'fhaodadh tachairt.

"Cha d' fhuair sinn beachd air dè tha a' tachairt aig còmhraidhean eadar HIAL agus Prospect ach tha sinn an dòchas gun tèid aonta a dhèanamh," thuirt e.