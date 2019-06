Luchd-iomairt air clàr-ola

Image copyright Greenpeace/PA Wire

Chaidh dithis a tha ag iomairt às leth na h-àrainneachd air bòrd clàr-ola ann an Linne Chrombaidh fhad 's a bha e ga thoirt a-mach gu muir.

Dh'innis Greenpeace gun deach an luchd-iomairt air bòrd a' chlàir Paul B Loyd Junior oidhche Dhòmhnaich.

'S ann le Transocean a tha an clàr-ola ach tha e an-dràsta fo chùmhnant aig BP.

Thuirt an luchd-iomairt gu bheil iad airson is gun toir BP obair-sgrùdaidh 'son tobraichean ola gu ceann.

"Tha sinne ann an suidheachadh èiginn a thaobh na h-àrainneachd", dh'innis tè den luchd-iomairt a th' air bòrd, Jo, dhan BhBC.

"Mì-chùramach"

"Tha an clàr seo air an t-slighe gu raon-ola Vorlich gus tobar ùr a tholladh is 30m baraill-ola a thoirt às.

"Tha sinn an seo airson stad a chur air a' chlàr ach tha sinn cuideachd airson teachdaireachd a sgaoileadh dha na companaidhan seo nach urrainn dha seo leantainn", thuirt i.

Thuirt BP gu bheil còir aig daoine a bhith a' togail fianais gu sìtheil.

Thuirt iad ge-tà, gu bheil dol a-mach an luchd-iomairt mì-chùramach is gum faodadh iad a bhith air iad fhèin is daoine eile a chur ann an cunnart.

Dh'innis Poileas Alba gu bheil iad mothachail den t-suidheachadh ach gur e gnothach do Phort Linne Chrombaidh a th' ann aig an ìre seo.