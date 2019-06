Iasgach-slaite anns na h-Eileanan fon phrosbaig

Image copyright Thinkstock

Cluinnidh tachartas ann an Steòrnabhagh an t-seachdain seo gu bheil iasgach-slaite anns na h-Eileanan an Iar feumach air barrachd taic.

'S iad a' bhuidheann Urras Iasgaich nan Eilean Siar a tha air an tachartas san Lanntair a chur air dòigh.

Thèid fiolm a shealltainn is dùil ri deasbad às dèidh làimhe.

'S ann mu dheidhinn mar a tha stoc a' bhradain fhiadhaich a' crìonadh a tha am am fiolm.

Buannachd

Thathas a' creidsinn gu bheil iasgach-slaite a' cur suas ri £10m ri eaconomaidh nan Eilean Siar gach bliadhna agus gu bheil e a' cumail cosnaidh ri còrr is 250 duine.

Thuirt Cathraiche Urras Iasgaich nan Eilean Siar, Ridseard Davies, nach eil tuigse ann mu cho luachmhor 's a tha an gnìomhachas dha na h-Eileanan.

Thuirt e gu bheil aibhnichean is lochan gu leòr ann is àite cudromach cuideachd aig a' bhradan ann an dualchas na sgìre.

Tha Urras Iasgaich nan Eilean Siar ag radh nam biodh taic ann dha iasgach-slaite mar a tha e do ghnìomhachas nan tuathanasan-eisg, gum faodadh buannachdan mòra a bhith ann.