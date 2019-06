Taghadh Chupa Amaitearach na Gàidhealtachd

Tha slighe chinnteach ann a-nise dhan chuairt dheireannaich de Chupa Amaitearach na Gàidhealtachd is an taghadh air a dhèanamh aig an deireadh-sheachdain.

Bha deireadh-seachdain rudeigin measgaichte aig sgiobaidhean bhon chosta an iar anns an fharpais.

Chaidh Nis air adhart às dèidh dhaibh a' chùis a dhèanamh air Helmsdale United 3-1 is tha Aths troimhe cuideachd le buaidh 2-0 air Caol Àcainn.

Thug an Rubha droinneadh 7-1 air Watten.

Cha chluich seo air an uidheamachd agaibh Beachd Choinnich MhicLeòid.

'S iad Slèite is an Srath an aon sgioba à Lìog an Eilein Sgitheanaich is Loch Aillse a tha air fhàgail san fharpais. Chaidh iadsan air adhart gun bhall a bhreabadh leis nach b'urrainn do Bhalloan Compass sgioba a chur air a' phàirce.

Anns na geamaichean eile ge-tà, rinn Wick Groats pronnadh nam meanbh-chuileag air Barraigh 8-0 is chaidh Càrlabhagh a sgiùrsadh 6-1 le Whitedale à Sealtainn.

Tha dùbhlan a-nise aig an Rubha an aghaidh Wick Groats agus tha Nis gus tadhal air Abhach, sgioba eile le eachdraidh làidir ann an Cupa Amaitearach na Gàidhealtachd.

Cuiridh Aths fàilte air Slèite is an Srath.

Seo mar a chaidh an taghadh Didòmhnaich:

An Treas Chuairt - 29.6.19

Baile a' Chaisteil - Loch an Inbhir

Loch Nis - Pentland United

Abhach - Nis

Baile Màiri - Rendall

Whitedale - Lerwick Spurs

Athletic Steòrnabhaigh - Slèite is an Srath

An Rubha - Wick Groats

Bellmac - Kirkwall Thorfinn

A' Chairteal Chuairt Dheireannach - 20.7.19

Abhach / Nis - Athletic Steòrnabhaigh / Slèite is an Srath

Bellmac / Kirkwall Thorfinn - Whitedale / Lerwick

An Rubha / Wick Groats - Baile a' Chaisteil / Loch an Inbhir

Baile Màiri / Rendall - Loch Nis / Pentland United

Iar Chuairt Dheireannach - 10.8.19

Baile Màiri / Rendall / Loch Nis / Pentland United - An Rubha / Wick Groats / Baile a' Chaisteil / Loch an Inbhir

Bellmac / Kirkwall Thorfinn / Whitedale / Lerwick - Abhach / Nis / Athletic Steòrnabhaigh / Slèite is an Srath