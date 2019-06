Iomairt Linne Chrombaidh a' leantainn

Image copyright Greenpeace/PA Wire

Tha clàr-ola fhathast na tàmh ann an Linne Chrombaidh is luchd-iomairt na h-àrainneachd air maille a chur oirre.

Chaidh dithis bho Greenpeace air bòrd a' chlàir Paul B Loyd Junior oidhche Dhòmhnaich.

Bha an clàr ga toirt a-mach gu muir aig an àm.

'S ann le Transocean a tha an clàr is i an-dràsta aig BP fo chùmhnant.

"Èiginn"

Thuirt an luchd-iomairt gu bheil "suidheachadh èiginn ann a thaobh na h-àrainneachd".

Tha iad airson is gun sguir BP obair-sgrùdaidh 'son tobraichean ola.

Tha an luchd-iomairt ag ràdh nach eil planaichean aca an iomairt a thoirt gu ceann.

Thuirt BP nach e seo an dòigh gus còmhradh mu atharrachadh na gnàth-shìde a thòiseachadh.

Dh'innis Poileas Alba gu bheil iad mothachail den t-suidheachadh is gu bheil iad ag obair còmhla ri Port Linne Chrombaidh gus an gnothach a thoirt gu ceann ann an dòigh "cho sàbhailte 's a ghabhas".