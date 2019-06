Na Tòraidhean

Thuirt Andrea Leadsom, tè de na buill Tòraidh a tha ag amas air ceannas a' phàrtaidh agus dreuchd a' Phrìomhaire, gu bheil dhi-se, fàgail an Aonaidh Eòrpaich air an 11mh den Dàmhair mar loidhne dhearg nach gabh bristeadh. Thuirt i gu bheil siostam poileataigeach Bhreatainn air fàilligeadh bho bha an referendum ann an 2016. Tha dithis eile a' foillseachadh am planaichean an-diugh, Mark Harper agus Rory Stewart. Thuirt Mark Harper, aig foillseachadh na h-iomairt aigesan, gu bheil aire air falbh às an EU le aonta, ach gun gabhadh e Brexit gun aonta seach gun falbh idir.

Nicola Sturgeon

Tha Prìomh Mhinistear na h-Alba anns a' Bhruiseil an-diugh a' coinneachadh ri ceannardan Eòrpach. Bidh Nicola Sturgeon a' bruidhinnn ri Ceann-suidhe an Aonaidh Eòrpaich, Jean-Claude Juncker, agus ri Àrd-Bharganaiche an EU air Brexit, Michel Barnier, agus nì i follaiseach gu bheil Alba airson fuireach anns an EU.

Figearan cion-cosnaidh

Thuit àireamh a' chion-chosnaidh ann an Alba agus air feadh na Rìoghachd Aonaichte a-rithist. Bha an àireamh ann an Alba sios mu 3,000, gu 91,000. Agus bha an àireamh air feadh Bhreatainn sìos gu 1.3m anns na trì miosan dhan Ghiblean. Thuirt Oifis nan Staitistig Nàiseanta gun do dh'fhàs tuarastal anns an fharsaingeachd 3.1% an coimeas ri 3.3% air a' mhìos ron sin.

Bile

Tha a h-uile coltas gun cuir buill ann am Pàrlamaid na h-Alba aonta an-diugh ri plana airson atharrachadh air an t-siostam fom bheil buill-bodhaig gan toirt seachad. Seo an ìre mu dheireadh den bhile a tha a' moladh gum biodh a' gabhail ris gu bheil daoine deònach am buill-bodhaig a thoirt seachad às dèidh am bàs, mura dèan iad follaiseach nach eil iad ag iarraidh sin. Fon t-siostam a th' ann an-dràsta, feumaidh daoine clàradh airson cead am buill-bodhaig a chleachdadh.

Lìonra 5G

Tha feadhainn de na companaidhean fòn-làimhe as motha ag ràdh gun caill Breatainn am prìomh àite anns an roinn leis a' mhì-chìnnt a th' ann mu àite Huawei ann an lìonra 5G ùr na dùthcha. Tha na Stàitean Aonaichte a' cur cuideam air an Riaghaltas ceanglaichean ris a' chompanaidh Shìonach a ghearradh, agus dragh ann gun dèan iad cunnart do thèarainteachd.

BP

Tha BP ag ràdh nach e a' togail fianais den t-seòrsa a tha Greenpeace a' dèanamh air clàr-ola ann an Linne Chrombaigh an dòigh cheart air aire a tharraing gu deasbad mu chumhachd agus an àrainneachd. Bha dùil gum biodh an clàr aig Transocean - a tha fo chùmhnant aig BP - a' dèanamh air raon-ola Vorlich an ear air Obar Dheathain ach tha Greenpeace air luchd-iomairt a chur air bòrd oirre agus iad ag iarraidh air BP sguir a tholladh airson tobraichean ùra. Tha BP ag ràdh gu bheil Greenpeace mì-chùramach agus gu bheil iad a' cur an cuid fhèin agus daoine eile ann an cunnart.

Raon Gas

Thòisich gas a' tighinn à raon mòr Culzean anns a' Chuan a tuath. Tha Total, dham boin an raon a tha 140 mìle an ear air Obar Dheathain, ag ràdh gur ann às a bhios 5% de ghas Bhreatainn gu lèir a' tighinn nuair a thig an raon gu a h-àirde.