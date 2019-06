Tòraidhean

Thuirt Boris Johnson gun dèan tuilleadh maille air Brexit cron air a' Phàrtaidh Thòraidheach. Tha seann Rùnaire nan Dùthchannan Cèin a' foillseachadh iomairt an-diugh airson ceannas a' phàrtaidh. Gheall e gun toir e Breatainn a-mach às an Aonadh Eòrpach ge bith dè an suidheachadh a th' ann aig an àm sin. Tha Rùnaire na Dùthcha, Sajid Javid, a' cur iomairt fhèin air bhonn an-diugh cuideachd. Tha Ceannard nan Tòraidhean ann an Alba, Ruth Davidson, a' cur a taic ris-san.

Làbaraich

Bidh na Làbaraich os cionn oidhirp thar-phàrtaidh airson stad a chur air falbh às an Aonadh Eòrpach gun aonta. Cuiridh iad gluasad mu choinneimh na Pàrlamaid an-diugh fhathast. Tha feadhainn de na buill-phàrlamaid Thòraidheach a' cur taic ris a' ghluasad sin.

Serco

Tha ceudan de luchd-siridh comraich ann an Glaschu ann an cunnart an dachaigh a chall. Tha Serco, a tha a' toirt dachaigh do mu 300 duine sa bhaile, ag ullachadh airson glasan dhorsan atharrachadh. Dh'innis Serco an-uiridh gu bheil iad a' togail òrdugh an aghaidh luchd-còmhnaidh aig nach eil cead a bhith san dùthaich seo. Dhiùlt britheamh ath-thagradh laghail anns a' Ghiblean bho dhithis den luchd-sirich comraich sin.

Gasaichean

Dh'fhoillsich Theresa May plana a tha ag amas air gasaichean millteach a chothromachadh ro 2050. 'S i Breatainn a' chiad dhùthaich mhòr a tha a' gluasad gu cur às do theasachadh dhachannan le gas, a' gluasad gu càraichean agus busaichean dealain agus a' cur chraobhan airson carbon dà-ogsaid a tharraing a-mach às an àrainneachd. Tha feadhainn ag ràdh gu bheil am plana ro anmoch agus nach gabh an targaid a choileanadh. Chuir Riaghaltas na h-Alba romhpa air a' mhìos seo chaidh gasaichean millteach a chothromachadh ro 2045.

Hong Kong

Tha poilis ann an Hong Kong air gas agus peilearan rubair a losgadh air luchd-iomairt a tha a' cur an aghaidh phlanaichean fo am biodh e nas fhasa daoine a chur gu cùirt air mòr-thìr Shìona. Tha coimiseanair poilis Hong Kong a' maoidheadh deich bliadhna sa phrìosan air feadhainn a ghabhas pàirt ann an àimhreit air na sràidean.

Arcadia

Tha gnìomhachas bhùthan Sir Philip Green, Arcadia, ann an cunnart a dhol fodha mura gabh uachdarain ris a' phlana airson màl air na bùthan a ghearradh. Tha na h-uachdarain a' coinneachadh feasgar a bheachdachadh air a' mholadh, air a bheil bùthan mar Topshop, Dorothy Perkins, Wallis agus Miss Selfridge, a' crochadh.

Cìsean

Tha dùil gun dèan comhairlichean Earra-Ghàidheal 's Bhòid co-dhùnadh an-diugh air plana connspaideach airson cìsean-parcaidh ann am Muile. Tha moladh ann cìs £9 gach là a chur air làraich parcaidh agus aig puirt-aiseig Mhuile. Bheireadh sin buaidh air daoine a tha a' tadhal air leithid Tobar Mhoire agus air Abaid Eilean Ì.