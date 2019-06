Cuairt luchd-naidheachd eadar-nàiseanta dhan a' Ghàidhealtachd is nan Eilean

Tha buidheann de luchd-naidheachd eadar-nàiseanta air chuairt timcheall na Gàidhealtachd is nan Eilean an t-seachdain sa airson fiosrachaidh fhaighinn mu bhiadh, deoch agus àiteachas na sgìre.

Às dèidh dhaibh tadhal air grunn àiteachan air tìr-mòr agus anns an Eilean Sgitheanach, chaidh iad an-diugh a' null gu Leòdhas agus Na Hearadh.

Bheir am fear-naidheachd againn, Alasdair MacLeòid, orra mas an do sheol iad.