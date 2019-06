Tha bogsaichean àraid air nochdadh ann am bailtean an Eilein Sgitheanaich le biadh, deoch agus eile nam broinn son daoine a tha feumach orra.

Tha na bogsaichean beannachd air nochdadh ann an Càrabost agus anns an Aondann Bhàn thuige seo, ach tha dòchas ann gun tèid an stèidheachadh ann an àitichean eile mar a tha Alasdair MacLeòid a-niste ag aithris.