Ball-pàrlamaid Gàidhealach draghail mu chasaidean burraidheachd aig NHS nan Eilean Siar

Image caption Tha Bòrd Slàinte nan Eilean Siar a' dol às àicheadh chasaidean de bhurraidheachd.

Tha Rhoda Ghrannd BPA ag ràdh gun cuir i fianais mu chasaidean de bhurraidheachd aig NHS nan Eilean Siar gu Rùnaire na Slàinte.

Bhruidhinn am ball Làbarach airson na Gàidhealtachd agus nan Eilean aig Holyrood, ri Jeane Freeman mu na casaidean sa Chèitean agus bhon uairsin tha i air a bhith a' cruinneachadh fiosrachaidh bho dhaoine a tha a' cumail a-mach gun do dh'fhuiling iad ri linn dol-a-mach mì-iomchaidh nuair a bha iad ag obair dhan t-seirbheis slàinte sna h-Eileanan an Iar.

Thuirt i: "Tha gach buidheann phoblach a' faighinn gearain bho àm gu àm ach ma thathar a' dèiligeadh gu ceart le gach cùis, 's urrainn do dhaoine faighinn seachad air agus cumail orra.

"Ach an-dràsta, leis na tha mi a' faighinn de chasaidean tha e a' dèanamh dragh dhomh nach eilear gan làimhseachadh mar bu chòir.

"Tha cuid de na sgeulachd a' briseadh mo chridhe agus, mar sin, tha e fìor chudromach gum faigh sinn air am fiosrachadh seo a chruinneachadh agus a thoirt gu aire Rùnaire na Slàinte oir tha mi den bheachd gum feumar sgrùdadh a bharrachd."

Teisteanasan ùra

On thàinig na casaidean am follais an toiseach air a' mhìos sa chaidh tha grunn dhaoine air bruidhinn ris a' BhBC ag ràdh gun do dh'fhiosraich iad fhèin an aon rud aig NHS nan Eilean Siar.

Chan eil a' chuid as motha dhiubh deònach gearan gu poblach ach tha Ellen Nic'illEathain deònach gu leòr gun tèid a h-ainmeachadh.

Thuirt i gu robh i fo ìmpidh uairean obrach a bharrachd a dhèanamh ach cha b'urrainn dhi leis gu robh clann òga aice.

Mar as àbhaist bha còmhraidhean leis a' mhanaidsear aice prìobhaideach ach bha turas ann far an tug am manaidsear aice aghaidh oirre nuair a bha i ag obair aig ionad fàilte Ospadal nan Eilean ann an Steòrnabhagh.

"Bha e feargach, bha e ag èibheachd. Bha e uabhasach agus cha b'urrainn dhomh gluasad. Bhathar a' maoigheadh orm, bhathar a' cur sìos orm.

"Bha a' bhurraidheachd air a bhith a' dol am miosad ach b'e seo a' chiad turas a thachair e air beulaibh dhaoine eile," mhìnich i.

Dubh-chàineadh

Chuir i gearan a-steach. Rinneadh rannsachadh ach cha deach burraidheachd a dhearbhadh an aghaidh a' mhanaidsair aice.

B'fheudar dhi a bhith far a cuid obrach rè ùine agus i fo uallach mhòr.

"Tha e a' gabhail thairis do bheatha, aig an obair agus aig an taigh. Chan eil e cothromach," thuirt i.

Rinn i ath-thagradh agus shoirbhich leatha.

Sgrìobh an stiùiriche a bha os cionn an ath-thagraidh gu Ellen agus thuirt e gun deach a' chiad rannsachadh a leigeil seachad ri linn agus nach deach feairt a ghabhail do theisteanas luchd-fianais.

Mhol an stiùiriche gum bu chòir a' chùis a rannsachadh a-rithist fo shiostam sgrùdaidh dol-a-mach luchd-obrach

Bha seo na fhaochadh do dh'Ellen ach thuirt i nach robh i air guth a chluinntinn bhon luchd-fastaidh mìosan an dèidh làimhe ged a bha i tric a' faighneachd dè an suidheachadh a bh'ann.

Dìon air siostam nan gearainnean

Thuirt NHS nan Eilean Siar gu bheil iad eòlach air a' chùis seo agus gun deach rannsachadh iomlan a dhèanamh agus a cho-dhùnadh.

Thuirt iad cuideachd gun do roghnaich na daoine a bha an sàs sa chùis am bòrd fhàgail goirid an dèidh làimhe.

Tha Ellen ag ràdh nach deach seo innse dhi agus rinn i càineadh air na siostaman airson dèiligeadh ri dol-a-mach mì-iomchaidh aig Bòrd Slàinte nan Eilean Siar.

"Dh'fhuiling mise burraidheachd an là 'ud air beulaibh mo cho-obraichean agus buill den phobal. Cha b'urrainn dhomh gluasad agus m'àite obrach fhàgail. Cha robh àite ann dhan rachainn.

"Tha na poileasaidhean agus am pròiseas tro an do chuir iad mi na bu mhiosa, b'e e deich mìosan de bhurraidheachd," thuirt i.

Thuirt NHS nan Eilean Siar nach robh fianais ann de bhurraidheachd aig a' bhòrd slàinte.