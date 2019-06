Ceist mu phlana airson port-fànais

Image copyright HIE Image caption Beachd neach-ealain air cò ris a bhiodh am port-fànais coltach

Tha ceist ga togail mun taghadh a rinn Buidheann Fànais na Rìoghachd Aonaichte gus saidealan a chur dha na reultan bho Rubha na Mòine ann an Cataibh.

Cluinnidh luchd-èisteachd aig co-labhairt mu chothroman cosnaidh a chruthachadh ann an sgìrean dùthchail ann an Inbhir Nis Dimàirt beachd gu bheil laigsean mòra sa cho-dhùnadh a bh' ann.

Togaidh Mike Danson bho Oilthigh Heriot-Watt agus Geoff Whittam bho Oilthigh Chailleanach Ghlaschu ceistean aig a' cho-labhairt.

Canaidh iad nach cur port-fànais stad air crìonadh sluaigh san sgìre, nach eil bun-structar freagarrach ann, is gum faodadh a' bhuaidh a bhios air coltas an àite bacadh a chur air daoine gus gnìomhachasan a thòiseachadh anns an sgìre.

Tha an dithis ag ràdh gur e Sealtainn, a bha cuideachd san fhapais, an t-àite as fheàrr a th' ann airson an leasachaidh.

Thuirt John Finnie bho Phàrtaidh Uaine na h-Alba gu bheil ceistean ann a-nise mun cho-dhùnadh agus gum feum Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean sùil a thoirt a-rithist air an taghadh a chaidh a dhèanamh.