Rabhadh mu iolairean-mara

Mura tèid cothromachadh nas fheàrr fhaighinn eadar dìon air stoc agus dìon air iolairean-mara, dh'fhaodadh gur e croitearan seach na h-eòin a thèid à bith, a rèir Chathraiche Chaidreachas na Croitearachd.

Bha Yvonne NicIlleBhàin a' bruidhinn aig coinneimh de Bhuidheann Thar-phàrtaidh na Croitearachd aig Holyrood Oidhche Mhàirt, far an tug SNH iomradh air na h-oidhirpean anns a bheil iad an sàs gus na h-iolairean a chumail fo smachd.

130 càraid

Chaidh iolairean-mara a thilleadh a dh'Alba anns na 70an agus tha mu 130 càraid neadachaidh ann a-nis.

Tha sin na adhbhar toileachais dha mòran, ach tha croitearan a' gearain gu bheil iad a' marbhadh uain agus fiù 's a' dol às dèidh nan caorach.

Tha molaidhean aig SNH airson a' chron a tha iolairean a' dèanamh a lùghdachadh, mar bhalùnaichean is bodach-ròcais a chleachdadh airson eagal a chur air na h-eòin.

Tha a' bhuidheann ag aideachadh ge-tà nach eil aon fhreagairt aca a dh'obraichean airson dèiligeadh ris an triobaid.

Croitearan

Thuirt Cathraiche Chaidreachas na Croitearachd, Yvonne NicIlleBhàin: "Tha SNH a' sùileachadh gun tig freagairtean bho na croitearan."

Tha dùil cuideachd gum faodadh na iolairean fàs nas pailt agus gum bi còig ceud càraid ann ann am beagan is fichead bliadhna.

Bha Ross Lilley bho SNH ag radh nach eil plana ann fhathast airson feadhainn a mharbhadh ge-tà agus gur dòcha nach e fuasgladh practaigeach a bhiodh ann.

Smachd

Bha Yvonne NicIlleBhàin ag ràdh gu bheil coltas ann gum feum smachd fhaighinn air àireamhan ge-tà, is i ag ràdh gum feum cothromachadh a bhith ann le croitearan agus iolairean-mara.

Thuirt i gu bheil làmh an uachdair aig na h-eòin agus gum faodadh croitearan a dhol à bith.