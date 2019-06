Gearan mu sgrùdadh stùir

Image copyright Cromarty Rising

Tha buidheann àrainneachd anns an Eilean Dubh ag ràdh gu bheil mì-chinnt ann mu cò tha an urra ri bhith a' dìon àrainneachd na sgìre - agus gun deach sin a dhearbhadh leis an dàil a bh' ann stùr saimeint a thàinig bho chrann-ola ann an Linne Chrombaidh a sgrùdadh.

Chaidh fios a chur na bu tràithe air a' mhìos seo gun robh stùr a' tighinn bhon Phaul B Lloyd Junior.

Tha Greenpeace air a bhith a' feuchainn ri stad a chur air a' chlàr bho bhith a' faighinn dhan Chuan a Tuath.

Rinn Ùghdarras Chaladh Linne Chrombaidh sgrùdadh agus chaidh co-dhùnadh nach do chruthaich an stùr mòran cunnairt.

Thuirt Artair Bird bhon bhuidhinn Cromarty Rising ge-tà, nach eil iad a' gabhail ri sin agus nach eil duine a' gabhail uallaich airson àrainneachd na sgìre.