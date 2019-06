Dùbhlan sgèith à Inbhir Ùige agus Westray

Image copyright VintageAirRally/Jeremy Martin Image caption Gabhaidh poidhleatan bho air feadh na Roinn Eòrpa pàirt anns an dùbhlan.

Bidh pìleatan a' farpais ann an dùbhlan sgèith ùr a bhios a' ciallachadh gum bi iad a' siubhal eadar Alba agus Graonlainn.

Bidh sgiobannan a' tòiseachadh à Port-Adhair Thaigh Iain Ghròt ann an Inbhir Ùige, no bho Phort-Adhair Westray ann an Arcaibh.

Ann an Graonlainn, bidh aig pìleatan ri èirigh agus laighe gu sgiobalta, aig amannan air seann raointean-laighe bhon Dàrna Cogadh.

Image copyright VintageAirRally/Jeremy Martin

Gheibh an sgioba a bhuannaicheas Duais Adhair Ghraonlainn.

Thèid an fharpais, a th' air a ruith le VintageAirRally, a chumail bhon 24mh chun an 30mh den Ògmhios.

Bidh pìleatan à Breatainn, a' Bheilg, an Fhraing, an Òlaind, Innis Tìle, Romàinia agus an Eilbheis a' gabhail pàirt ann.

Às dèidh dhaibh a' Ghraonlainn a ruighinn, bidh cuid de na sgiobannan a' sgèith a Chanada.