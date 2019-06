Mì-chinnt mu Fhèis Loch Abair

Image copyright PA Image caption Bidh barrachd airgid a dhìth airson Fèisean a chumail a' dol san àm ri teachd

Tha dragh ann gun teid Fèis Loch Abair à bith ma chuireas Comhairle na Gàidhealtachd màl orra airson a bhith a' cleachdadh sheòmraichean sgoile.

An-dràsta tha e an asgaidh do dh'Fhèisean nan Gàidheal Bun-Sgoil Ghàidhlig Loch Abair a chleachdadh airson na fèise, ach tha dragh ann gu bheil sin a' dol a dh'atharrachadh, agus a' Chomhairle airson màl a chur air buidhnean a tha a' cleachdadh nan togalaichean aca.

"Airson iomadh bliadhna agus gu ruige seo, tha na fèisean air a bhith a' faighinn sgoiltean an asgaidh air a' Ghàidhealtachd airson na tachartasan aca a chur air dòigh," thuirt Stiùiriche Fhèisean nan Gàidheal, Art MacCarmaig.

"Ach tha sinn air mothachadh anns na beagan bliadhnaichean a dh'fhalbh, leis gu bheil teannachadh air a bhidh air airgead, gu bheil a' Chomhairle air am beachd atharrachadh agus tha iad beag air bheag air a bhith a' feuchainn ri cosgaisean a chur air na fèisean," thuirt e.

Tachartasan

"An-dràsta tha mi a' smaointinn gur e poileasaidh oifigeil na Comhairle gu bheil fèisean a' faighinn feadhainn de na sgoiltean an asgaidh aig àm saor-làithean na sgoile, ach ma tha iad a' ruith ruideigin tron bhliadhna taobh a-muigh nan amannan sin, tha aca ri pàigheadh air a shon.

"Mar a tha cùisean a' coimhead bhon Lùnastal a-mach, ma tha aig na fèisean ri pàigheadh airson feum a dhèanamh air na sgoiltean, bidh aca ri barrachd airgid a thogail airson na tachartasan aca a chur air dòigh.

"Dh'fhaodadh seo a bhith a' ciallachadh gum biodh nas lugha de rudan a' tachairt, nas lugha de chlasaichean a' dol air adhart.

"Chan eil mi smaointinn gu bheil seo a' dol a bhualadh air na fèisean a tha a' tachairt as t-Samhradh leis gu bheil an sgoil an asgaidh tro shaor-làithean an t-Samhraidh.

"A' cleachdadh eisimpleir Fèis Loch Abair, a fhuair an naidheachd gum biodh aca ri pàigheadh airson Bun-Sgoil Ghàidhilg Loch Abair a chleachdadh airson nan clasaichean aca a tha a' ruith a h-uile seachdain tro theirm na sgoile, bhiodh acasan ri £7,000 co-dhiù a bharrachd a thogail, agus a-rithist a rèir na h-ìre de chìsean a thèid a chur orra, 's docha gum biodh aca ri £18,000 a bharrachd a thogail.

Ceistean

"Tha seo a' togail cheistean mòra mu dheidhinn de cho seasmhach 's a dh'fhaodadh clasaichean mar sin a bhith, agus tha mi a' smaointinn gu bheil Fèis Loch Abair a' beachdachadh an-dràsta gun a dhol air adhart leis na clasaichean aca san Lùnastal mura faigh iad fuasgladh air seo bhon Chomhairle.

"Chan eil ann am Fèis Loch Abair ach aon fhèis a-mach à 21 a tha a' tachairt air a' Ghàidhealtachd, agus tha mi cinnteach ma tha e a' bualadh orrasan gum bi e a' bualadh air fèisean eile cuideachd," thuirt e.

Thuirt Comhairle na Gàidhealtachd gu bheil aca ri luach £37m de shàbhalaidhean a dhèanamh thairis air trì bliadhna agus le sin gun do cho-dhùin iad màl airson sgoiltean agus goireasan comhairle a chur suas, ach fhathast nas lugha na ìre na h-atmhorachd.