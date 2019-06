Naidheachdan 1100

Tòraidhean

Thòisich buill-phàrlamaid Thòraidheach a' bhòtadh sa chiad de dhà bhaileat a thèid a chumail an-diugh gus dithis thagraichean a thaghadh airson a' chuairt mu dheireadh de dh'fharpais ceannas a' phàrtaidh. 'S e Boris Johnson a tha air thoiseach le faisg air dàrna leth nam ball-pàrlamaid a' cur taic ris. Cuideachd a' strì airson àite tha Jeremy Hunt, Mìcheal Gove agus Sajid Javid. 'S ann aig ballrachd a' phàrtaidh a tha an co-dhùnadh mu dheireadh.

Sgoil

Dhùin sgoil ann an Siorrachd Lannraig a Tuath an dèidh do thidsearan a dhol air stailc fad seachdain agus dragh orra mu thruailleadh ceimigeach. Chaidh buill an NASUWT aig Àrd-sgoil Bhochanain ann an Coatbridge air stailc an dèidh do dh'aillse a thighinn air ceathrar thidsearan. Thuirt Comhairle Siorrachd Lannraig a Tuath nach deach ceangal a dhèanamh eadar togalaichean an dà sgoil air an làraich agus tinneas.

Aiseagan

Thug Comhairle nan Eilean Siar cuireadh dhan Prìomh Mhinistear Nicola Sturgeon a thighinn dha na h-Eileanan airson feuchainn ri fuasgladh fhaighinn air na duilgheadasan a tha aig an sgìre le na bàtaichean-aiseig. Thuirt a' chomhairle gum feum am Prìomh Mhinistear fhèin a dhol an sàs sa chùis, agus dragh orra gum bi trioblaidean siubhail mòra aig eileanaich tron t-samhradh.

Greenpeace

Tha oidhirp luchd-àrainneachd stad a chur air clàr-ola bho a bhith a' dèanamh obair thollaidh sa Chuan a Tuath air a thighinn gu ceann agus an clàr-ola air a' cheann-uidhe a ruighinn. Cha b' urrainn dha BP an clàr, Paul B. Loyd, a th' aca fo chùmhnant bho Transocean, a thoirt a-mach à Linne Chromba fad grunn làithean leis gun robh luchd-iomairt air a dhol air bòrd. Aon uair 's gu robh an clàr-ola aig muir chuir bàta Greenpeace stad air trì tursan bho a bhith a' ruighinn Roan Vorlich. Ràinig e feasgar an-dè. Thugar ceithir duine deug an grèim co-cheangailte ris a' chùis.

ADS

Feuchaidh Comhairle nan Eilean Siar, uair eile, ri toirt air Riaghaltas na h-Alba faraidhean saora ADS air plèanaichean a thoirt air ais do bhuidhnean poblach agus luchd-gnothachais. Chaidh an toirt bhuapa ann an dà mhìle sa deich. Tha luchd-siubhail prìobhaideach agus buidhnean cathrannais gam faighinn. Thuirt am fear-gairm, Tormod Dòmhnallach, gun dèanadh e diofar mòr dhan chomhairle agus do dh'eaconomaidh nan eilean.