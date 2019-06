Iomairt Greenpeace air tighinn gu ceann

Image copyright Greenpeace

Thàinig oidhirp na buidhne Greenpeace gus stad a chur air clàr-ola o bhith air a chur an sàs sa chuan a tuath gu ceann.

Chaidh an luchd-iomairt air bòrd a' chlàir Transocean ann an Linne Chrombaigh air an 9mh là den Ògmhios, a bha a' falbh gu Raon Vorlich, an ear air Obar Dheathain.

Cha b' urrainn do BhP an clàr, a th' aca fo chùmhnant, a thoirt a-mach à Linne Chrombaigh fad grunn làithean leis gun robh luchd-iomairt air a dhol air bòrd.

Image copyright Greenpeace Image caption Rinneadh iomadh oidhirp gus stad a chur air gluasad a' chlàir-ola.

Aon uair 's gun robh e air an linne fhàgail, chuir soitheach Greenpeace stad air trì tursan.

Ràinig e an raon-ola feasgar Diciadain.

Thuirt BP gun robh na rinn an luchd-iomairt "amaideach".

Ach thuirt Greenpeace gun robh an iomairt air sealltainn gun deadh aig daoine air buaidh a thoirt, agus dh'iarr iad air a' chompanaidh sgur a tholladh thobraichean ola ùra.

"Anns an 12 là a dh'fhalbh, chunnaic sinn na tha aon long Greenpeace agus buidheann bheag de luchd-iomairt dhealasach comasach a dhèanamh," thuirt àrd-stiùiriche Greenpeace UK, John Sauven.

Thugadh 14 duine an grèim co-cheangailte ris a' chùis.