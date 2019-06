Ceist mu mhaoineachadh Bhethesda

Chuala Bòrd Amalaichte Cùram is Slàinte nan Eilean Siar bho dhithis de na th' air a' bhòrd gu bheil NHS nan Eilean air airgead a chumail bho Ospais Bhethesda ann an Leòdhas anns na deich bliadhna a chaidh seachad.

Thuirt iad gun robh còir aig a' Bhòrd Slàinte an dàrna leth de chosgaisean na h-ospais a phàigheadh, ach nach do rinn iad sin.

Tha am Bòrd Amalaichte a-nis air uallach a ghabhail airson sin, ach tha iad fhèin gann de dh'airgead agus tha còmhraidhean air a bhith a' dol feuch an gabh freagairt fhaighinn air an sin.

Fuasgladh

Thuirt Tormod Dòmhnallach a th' air a' bhòrd amalaichte: "Feumar an t-airgead a lorg agus 's e sin an rud a chaidh a ràdh aig a' choinneimh an-diugh - gum feum fuasgladh fhaighinn air an seo agus an uair sin gum bi aonta ann agus gum bi an t-aonta a tha sin glè eadar-dhealaichte bhon aonta a bh' ann roimhe seo eadar am bòrd slàinte agus Bethesda.

"Bidh e gu math nas teann agus bidh fios aig a h-uile duine dè a' chosgais a bhios a' tuiteam air a' bhòrd slàinte agus air a' chomhairle a thaobh Bethesda agus cuideachd dè dh'fheumas Bethesda fhèin a dhèanamh gus am bi ionmhas gu leòr aca airson na seirbheisean a tha iad a' lìbhrigeadh dha daoine bho air feadh nan eilean.

"Feumaidh sinn dèanamh cinnteach gum bi an t-seirbheis sin maireannach."

NHS nan Eilean Siar

Thuirt neach-labhairt bho NHS nan Eilean Siar gum biodh e fìor a ràdh nach eil iad ag aontachadh ris a' chasaid.

Thuirt iad gu bheil tòrr luchd-obrach is buidhnean ag obair gus cùram is seirbheisean a chumail ri euslaintich is an teaghlaichean aig amannan cho duilich 's a th' ann, agus còmhla ri Bethesda gu bheil am Bòrd Slàinte taingeil airson a h-uile duine a tha a' toirt taic seachad.

Thuirt iad gu bheil NHS nan Eilean Siar air a bhith ag obair còmhla ri Hospice Bethesda rè nam bliadhnaichean gus an t-seirbheis as fheàrr a thoirt seachad, agus gu bheil aonta ga dhèanamh a thaobh maoineachaidh a h-uile turas a tha ath-sgrùdadh ga dhèanamh.

Thuirt iad gun lean iad orra ag obair còmhla ri Bethesda.