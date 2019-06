Seirbheis nam busaichean fon phrosbaig

Gheibh daoine ann an Leòdhas agus na Hearadh cothrom Diluain is Dimàirt beachd a thoirt air atharrachaidhean a dh'fhaodadh tighinn air seirbheis nam busaichean.

Dh'aontaich Comhairle nan Eilean Siar roimhe coimhead air crathadh a thoirt air seirbheisean còmhdhail mar phàirt den bhuidseat aca.

Feumaidh iad cha mhòr £10m a shàbhaladh thairis air ceithir bliadhna.

Tha clàr-ama nam busaichean fon phrosbaig an-dràsta agus sreath de roghainnean ann a dh'fhaodadh cosgaisean a lùghdachadh.

Gearradh

Nam measg, tha grunn mholaidhean gus seirbheisean a ghearradh.

Bhiodh buaidh ann gu sònraichte air seirbheisean tron là agus às dèidh 6f.

Bidh sreath de choinneamhan ann Diluain is Dimàirt gus cothrom a thoirt do dhaoine am beachdan a thoirt seachad.

Tha liosta de na coinneamhan an seo.

Beachdaichidh comhairlichean Diciadain air na tairgsean a fhuair iad airson nan seirbheisean.