Oidhche mhòr do sgioba Ùige & Bheàrnaraigh

Tha dùil ri sluagh mòr aig Cnoc a' Choilich an Càrlabhagh oidhche Luain is sgioba Ùige & Bheàrnaraigh a' tilleadh gu Cupa Eilean an Fhraoich.

Bidh iad a' cluich an Rubha.

B' ann ann an 1986 a chluich Ùig is Beàrnaraigh san fharpais mu dheireadh.

Tha an sgioba air a bhith ag ullachadh is iad trang anns na seachdainean mu dheireadh le geamaichean càirdeil.

Tha iad cuideachd air busaichean a chur air dòigh gus an luchd-taic aca a thoirt a Chàrlabhagh oidhche Luain.

Bidh trì geamaichean eile oidhche Luain is na geamaichean air fad a' tòiseachadh aig 7f.

Cupa Eilean an Fhraoich - A' Chiad Chuairt - 24.6.19

Am Bac - Càrlabhagh

Na Lochan - Nis

An Taobh Siar - Na Hearadh

Ùig & Beàrnaraigh - An Rubha

'S ann thairis air dà gheama a tha an gnothach is coinnichidh na sgiobaidhean a-rithist Diluain an 1mh den Iuchar.

'S iad an Taobh Siar a bhuannaich Cupa Eilean an Fhraoich ann an 2018.

'S ann am Barbhas a bhios a' chuairt dheireannach am-bliadhna Dihaoine an 2na là den Lùnastal.