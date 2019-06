Taisbeanadh 'Fiadhaich Glòrmhor'

Fhuaras a' chiad shealladh an-diugh air taisbeanadh ùr mu iomhaighean romansach na h-Alba aig an taigh-tasgaidh nàiseanta ann an Dùn Eideann.

Tha an taisbeanadh, fon ainm 'Fiadhaich Glòrmhor', a' sgrùdadh mar a chaidh Alba a' stèidheachadh ann am mac-meanmna dhaoine mar thìr nam beann, nan gleann 's nan gaisgeach, agus mar a chaidh leithid an èididh Ghàidhealaich agus na pìob mòire nan samhlaidhean air fèin-aithne na dùthcha.

Fhuair am fear-naidheachd againn Ruairidh MacIomhair ro-sheallaidh air an taisbeanadh.