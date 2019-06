Chaidh gàradh ùr a chruthachadh do luchd-còmhnaidh Dachaigh Chùraim Iseabail Fhriseil ann an Inbhir Nis 's i a' comharrachadh sia fichead bliadhna bho chaidh a stèidheachadh. Le slighean coiseachd ùra agus suidheachain air feadh an àite tha dòchas ann gun tòir an gàradh togail agus tlachd dhan luchd-còmhnaidh agus an teaghlaichean. Tha Shona Nic a Phiocair ag aithris.