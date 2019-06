Dùbhlan nam meadhanan Gàidhlig

Image copyright Donald MacLeod Image caption Cathraiche MG ALBA, Ailean Dòmhnallach

Mhìnich a' bhuidheann chraolaidh MG ALBA na duilgheadasan a tha ro BhBC ALBA san àm ri teachd, 's iad a' foillseachadh na h-aithisg bliadhnail aca.

Tha a' bhuidheann ag iarraidh lèirmheas san aithghearrachd air craoladh nam meadhanan Gàidhlig.

A' sgrìobhadh san aithisg bhliadhnail, thog Cathraiche na buidhne, Ailean Dòmhnallach, air mar a tha e ceadaichte barrachd phrògraman ath-chraoladh air BBC ALBA na tha e air BBC Scotland.

Bhiodhte an dùil gun tachradh sin le 50% de phrògraman, ach tha 75% de phrògraman air BBC ALBA gan sealltainn a-rithist.

Ìre

Bhruidhinn e cuideachd air mara bu chòir soilleireachd nan dealbhan a bhith nas fheàrr. An-dràsta tha iad ann an deifinisean cumanta (SD) ach bhithear ag iarraidh deifinisean aig ìre nas àirde (HD) mar a th' aig grunn sheanalan eile.

"Chan eil e idir iomchaidh gum biodh luchd-amhairc na Gàidhlig a' faighinn seirbheis aig ìre nas ìsle," thuirt Mgr Dòmhnallach.

Tha MG ALBA air iarraidh air a' BhBC dèanamh cinnteach gu bheil an aon chothrom agus an aon inbhe de phrògraman acasan 's a th' aig seanail ùr a BhBC, agus prògraman ann an cànain dùthchasach eile na Rìoghachd Aonaichte.

Craoladh

Tha a' bhuidheann ag obair ann an co-bhanntachd le BBA ALBA ann a bhith a' ruith seanail Gàidhlig na h-Alba, agus tha iad ag iarraidh gum bi am BBC a' bruidhinn ri riaghaltasan na dùthcha agus ri Ofcom airson rèite ùr a ruighinn airson craoladh na Gàidhlig.

"Brosnaichidh sinn am BBC gu bhith fosgailte agus follaiseach mu na prionnsabalan a bhithear a' cleachdadh ann a bhith a' riarachadh ghoireasan airson craoladh Gàidhlig, agus mar a nì iad cinnteach gu bheil modh-obrach cothromach ga chleachdadh thar nam mion-chànain dùthchasach a tha mar phàirt den uallach chultarail san fharsaingeachd a th'aca," thuirt Mgr Dòmhnallach.

Chomharraich BBC ALBA 10 bliadhna air an èadhar an-uiridh.