Chan eil ach beagan làithean ri dhol gus an tòisich farpais Geamannan nan Eilean.

Thar nam bliadhnaichean a dh'fhalbh tha soirbheas air leth air a bhith aig sgioba lùth-chleasachd nan Eilean Siar.

Thathar an dòchas gu lean an soirbheas sin am bliadhna le sgioba nas òige.

Tha grunn de na farpaisich ann airson a' chiad turas.

Tha tuilleadh aig Alasdair Mac'illInnein.