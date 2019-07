Dragh mu shàbhailteach aig Dùn Chàrlabhaigh

Image copyright Getty Images Image caption Tha Àrainneachd Eachdraidheil na h-Alba ri obair ghlèidhteachais air Dùn Chàrlabhaigh.

Tha dragh air cuid ann an Dùn Chàrlabhaigh ann an Leòdhas nach eil daoine a tha a' tadhal air an dùn ainmeil sa bhaile a' gabhail feairt do rabhaidhean gun a dhol faisg air.

Tha Àrainneachd Eachdraidheil na h-Alba ri obair ghlèidhteachais air an dùn an-dràsta.

Air adhbharan sàbhailteachd tha iad air an geata thuige a ghlasadh.

Tha dragh sa bhaile gun tèid cuideigin a ghoirteachadh, agus e coltach gu bheil aon neach mar-thà air tubaist fhulaing, 's iad air tuiteam far a' gheata.