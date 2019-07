'S e feasgar eachdraidheil a bh' ann do pharaiste na h-eaglaise Caitligich ann am Beinn na Faoghla agus sagart air òrdanachadh ann an sin airson na ciad uaireach a-riamh.

'S e Maighstir Raghnall Caimbeul an dàrna sagart a thàinig às an eilean fhèin.

'S ann air tìr-mòr a chuireas e seachad a chiad làithean na shagart.

Tha Shona NicDhòmhnaill ag aithris à Grìminis.