Pontùin a' cur gu mòr ri eaconomaidh an Òbain

Image copyright Bill Kasman/Geograph

Chaidh moladh mòr a dhèanamh air a' bhuaidh a th' air a bhith aig na pontùin ùra san Òban air eaconomaidh na sgìre.

Tha an àireamh iachtaichean agus bàtaichean nas mòtha a tha a' tadhal air a' bhaile air dhol suas a thrì uimhir an taca ri an-uiridh - leis an àireamh luchd-tadhail a thàinig air tìr à bàtaichean suas gu mòr cuideachd.

Tha an leasachadh aig a' chidhe a tuath san Òban mar phàirt de phròiseact luach £3.1m.

Chaidh na pontùin fhosgladh a' bhòn-uiridh, agus air a' mhìos a chiadh bha 933 soitheach air an oidhche a chur seachad sa phort.

Tha sin a thrì uimhir 's na bh' ann mun àm seo an-uiridh.

Aig a' cheart àm, thadhail còrr is 2,000 luchd-turais air a' bhaile, a' cosg airgid anns na bùithdean is àitichean bìdhe.

Thuirt Ceanard an Leasachaidh Eaconomaich aig Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid, Aileen Morton, gu bheil na goireasan cho spaideil 's gum bi iad nam buannachd dhan sgìre anns na bliadhnaichean ri thighinn.