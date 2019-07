Chaidh pìos bunaiteach de leasachadh loidhne uisge ann an ceann a tuath na Hearadh a chur an sàs an-duigh.

Thàinig an uidheamachd airson uisge a glanadh air tìr ann an Huisinis a-raoir agus chaidh a chuir an sàs ann an Gòbhaig feasgar an-duigh.

Tha Uisge na h-Alba air £4.5m a chosg air leasachaidhean a bheir fuasgladh air trioblaidean gainnead uisge ann an trì bailtean.

Tha an aithris seo aig Ruaraidh Rothach.