Gniomhachas an iasgaich "nas cunnartaiche" na gin eile

Image copyright Getty Images Image caption Fear de na bàtaichean a chaidh fodha an-uiridh - a Nancy Glen - ga togail às an uisge.

Chosg Buidheann Rannsachaidh nan Tubaistean Mara an ceithreamh cuid den uairean-obrach an-uiridh air tubaistean bàs-mhòr air bàtaichean-iasgaich.

Sin a-rèir aithisg bhliadhnail na buidhne a chaidh fhoillseachadh dimàirt.

Chaill sianar iasgair am beatha ann an 2018, triùir le bàtaichean a cuir car, dithis a tuiteam dhan uisge far bàta, agus aonair eile air a phuinnseanachadh gu bàs le toit am broinn bàta.

Seo a chiad aithisg bhliadhnail bhon bhuidhean bhon a ghabh an Sgiobair Anndra Moll an stiùir mar Àrd Neach-Sgrudaidh.

Fuasgladh

Thuirt esan gu bheil gnìomhachas an iasgaich deich tursan nas cunnartaiche na gin sam bith eile.

"Tha na h-àireamhan a sealltain gu bheil iasgach coimearsalta fada nas cunnartaiche na gniomhachasan eile leithid ath-chuairteachaidh, aiteachais no tionnsgalachd".

"Chan eil fuasgladh sìmplidh air na h-àireamhan a thoirt a-nuas.

"Ach ghabhadh rudan a dhèanamh, leithid dèanamh cinnteach gu bheil seacaidean-sàbhalaidh air iasgairean agus leasachadh air bàtaichean beaga a dhèanadh iad nas seasmhach san uisge, a dh'fhàgadh an gniomhachas nas sàbhailte", thuirt e.