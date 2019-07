Àrdachadh mòr ann am foghlam Gàidhlig

Tha Bòrd na Gàidhlig ag ràdh gun tàinig àrdachadh de mu 40% air an àireamh chloinne a tha a' dol gu bun-sgoiltean agus sgoiltean-àraich tro mheadhan na Gàidhlig san t-sia bliadhna a dh'fhalbh.

Tha buidheann leasachaidh a' chànain ag ràdh gu bheil seo a' dearbhadh gu bheil e follaiseach gu bheil an t-iarrtas airson foghlam Gàidhlig a' sìor fhàs.

Chuir Ceannard Bhòrd na Gàidhlig, Shona NicIllinnein, fàilte air an fhiosrachadh ùr.

Tha i ag ràdh gu bheil measgachadh de dh'adhbharan ann a tha a' fàgail gu bheil na h-àireamhan air èirigh cho mòr.

"Tha obair tràth-bhliadhnaichean air a bhith a' dol ùine fhada; tha sin a' cur ri mar a tha na h-àireamhan a' tighinn dha na sgoiltean.

"Tha fàs gu sònraichte sna bailtean mòra, tha sinn a' faicinn seo ann an Glaschu, Dùn Èideann agus ann an Inbhir Nis.

"Tha mi a' smaoineachadh gu bheil pàrantan a' fàs nas eòlaiche air na buannachdan a tha iad a' faighinn à foghlam ann an cànan eile, agus cuideachd gu bheil miann ann gum bi a' Ghàidhlig a' fàs nas làidire ann an Alba," mhìnich i.

Chan eil a h-uile pàiste a' leantainn orra leis a' Ghàidhlig nuair a thèid iad dhan àrd-sgoil ge-tà, agus tha am Bòrd ag ràdh gu bheil obair ri dhèanamh airson foghlam sa chànan a neartachadh aig an ìre sin.

Image caption Chan eil na h-aon chothroman do sgoilearan na Gàidhlig san àrd-sgoil an taca ris a' bhun-sgoil.

Ùghdarrasan nas bàitheile

Tha am Bòrd den bheachd gu bheil ùghdarrasan ionadail nas taiceile do leasachadh a' chànain na b' àbhaist.

"Dìreach bho chionn beagan mhìosan chunnaic sinn gun robh Comhairle Shiorrachd Àir a Tuath deònach a bhith a' tòiseachadh foghlam tro mheadhan na Gàidhlig aig ìre bun-sgoile, chan ann an ath-bhliadhna ach a' bhliadhna às dèidh sin," thuirt Shona NicIllinnein.

Tha gainnead thidsearan Gàidhlig air a bhith na chnap-starra do leasachadh foghlam sa chànan ach tha e coltach gu bheil barrachd dhaoine a' sealltainn ùidh san obair.

Cha mhòr gu bheil 40 duine a' dol a-steach airson teagasg na Gàidhlig san Lùnastal, an dàrna leth dhiubh sin aig ìre bun-sgoile, agus 's e sin an àireamh as motha a gheibh trèanadh airson greis.

Dreuchdan

Cha deach leis a' Bhòrd Stiùiriche Foghlaim ùr fhastadh an-uiridh, ach tha iad dìreach an dèidh dreuchd ùr a chruthachadh agus a lìonadh air am bi an t-uallach cuid de na h-amasan foghlaim aca a choileanadh.

"Tha Manaidsear Foghlaim againn aig a bheil dleastanas airson cuid de na rudan sa bheil sinn an sàs agus tha sinn gu bhith a' sireadh cuideigin pàirt-ùine mar Stiùiriche Foghlam na Gàidhlig.

"Bidh dleastanasan air a' Mhanaidsear Foghlaim a bhith a' coimhead air ro-innleachdan, a bhith ag obair leis na h-ùghdarrasan ionadail, gam brosnachadh, agus a bhith ag obair leis na buidhnean mòra a tha a' tighinn ri chèile leis na h-ùghdarrasan ionadail airson leasachadh a dhèanamh a thaobh foghlaim sna sgìrean aca," thuirt Ms NicIllinnein.