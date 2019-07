Tha Comhairle Coimhearnsachd Sgonnsair anns an Eilean Sgitheanach ag ràdh gun deach an cidhe airson aiseig Ratharsair a' thogail anns an àite cheàrr agus gur e sin as coireach gu bheil na h-uimhir a dhragh mu cho chunnartach sa tha an rathad a tha faisg air làimhe.

Tha an dà chuid muinntir Sgonnsair agus Ratharsair ag iarraidh casg astair air an earran sin dheth -- mar a tha Alasdair MacLeòid a-nise ag aithris.