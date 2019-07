Fianais mu sheann sgoil Abaid Chille Chuimein

Cluinnidh an rannsachadh air droch-dhìol chloinne ann an Alba casaidean Diardaoin gun deach droch-dhìol feiseil agus dochann a dhèanamh air chloinn aig sgoil chòmhnaidh Chaitligich air Ghàidhealtachd.

'S i a' Bhana-Mhorair Nic a' Ghobhainn a tha os cionn an rannsachaidh, a tha a' coimhead ri àiteachan far an robh clann a' fuireach a bh' air an ruith le òrdugan creidmheach fireann.

Thàinig na casaidean mu sheann sgoil Abaid Chille Chuimein agus Bun-Sgoil Carlekemp, a bha ceangailte rithe, am bàrr an toiseach ann an rannsachadh a rinn am BBC ann an 2013.

Dh'innis feadhainn a bha nan sgoilearan aig na sgoiltean mar a chaidh balaich a dhochann gu brùideil le manaich, is mar a chaidh ionnsaighean feiseil a thoirt orra.

Cùirt

Thachair seo thairis air 30 bliadhna.

Dhùin Sgoil Abaid Chille Chuimein anns na 1990an.

Chaidh fear a bha na mhanach, Mgr Benedict Seed, fhaighinn ciontach ann an 2017 gun tug e ionnsaigh air balach aig an sgoil.

Tha oidhirp a' leantainn gus fireannach eile a bha na mhanach aig an sgoil a thoirt air ais a dh'Alba à Astràilia 'son a dhol air beulaibh na cùirte.

'S e seo an ceathramh earrann de na h-èisteachdan aig an rannsachadh air droch-dhìol chloinne ann an Alba.