Obair a' tòiseachadh air taighean ùra Steòrnabhaigh

Image copyright CNES Image caption 'S e Ministear an Taigheadais, Caomhan Stìubhart, a ghearr a' chiad fhàd Diardaoin.

Thòisich obair air Ionad Cùraim is Taighean aig Tuathanas Chnoc nan Gobhair ann an Steòrnabhagh.

Bidh 52 leabaidh anns an ionad, le 50 àite eile 'son daoine a tha feumach air taic a bharrachd, agus thèid 74 taighean a thogail cuideachd.

Bidh 58 dhiubh sin son fhaighinn air màl, agus 16 airson a cheannach.

Tha dùil gum bi a' phròiseict deiseil ron fhoghar 2022.

Chuir Riaghaltas na h-Alba £15m dhan phròiseict agus £16m air tighinn bho Chomhairle nan Eilean Siar.

Toileachas

A' gearradh a' chiad fhàd, thuirt Ministear an Taigheadais, Caomhan Stiùbhart, gun robh e glè toilichte gu bheil obair a' tòiseachadh.

"Le Comhairle nan Eilean Siar, Cùram Is Slàinte nan Eilean Siar, agus Taighean Innse Gall (HHP) ag obair le Riaghaltas na h-Alba, bidh 124 dachaidh bhlàth, shàbhailte aig daoine agus gheibh iad iad aig prìs reusanta ann an dòigh sheasmach", thuirt Mgr Stiùbhart.

"Leigidh seo le daoine a bhith neo-eisimeileach nuair a tha iad a' fàs seann, ach a' toirt taic dhaibh nuair a tha feum aca air", thuirt e.

A bharrachd air an ionad ùr, bidh 74 taighean aig prìs reusanta rim faighinn is dùil gun toir sin faochadh do dhaoine a tha a' feitheamh dachaidh ann an Leòdhas.

Chuir Cathraiche HHP, Tormod MacLeòid, fàilte mhòr air an leasachadh cuideachd.

"Bha iomadach oidhche a bha mise nam dhùisg agus a' dèanamh uallach mòr nach robh iad a' dol a dh'aontachadh air prìs airson is gun deadh na togalaichean air adhart, is mar sin tha mi toilichte dha-rìribh is gu bheil an là an-diugh a' sealltainn dhuinn an rud a ghabhas a bhith air a dhèanamh nuair a dh'obraicheas a h-uile duine còmhla ri chèile", thuirt e.

Dh'innis Mgr MacLeòid cuideachd gu bheil HHP airson barrachd thaighean a thogail ann an sgìrean dùthchail.

Duilgheadas

Thuirt e ge-tà, gu bheil iad a' faicinn gu bheil tòrr dhaoine airson fuireach ann an Steòrnabhagh.

Dh'innis Mgr MacLeòid cuideachd gu bheil duilgheadasan air a bhith aca le talamh fhaighinn ann an sgìrean dùthchail.

"Cuid de na comataidhean ionaltraidh, chan eil iad airson 's gun tog sinn taighean sòisealta, agus tha sin uabhasach tàmailteach.

"Nuair a smaoinicheas tu, gun a bhith ro fhada air falbh às a seo fhèin, gu bheil feadhainn de na comataidhean ionaltraidh, dhiùlt iad gun toireadh iad seachad pìos talmhainn airson taighean.

"Tha gu leòr de dhaoine anns na bailtean sin a bhiodh ag iarraidh a dhol annta agus tha e uabhasach duilich", thuirt e.