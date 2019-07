Ged 's ann an-dè a thòisich an ceathramh thar fhichead Fèis Cheilteach Innse Gall, 's ann a-nochd a bhios na còmhlain agus an luchd-èisteachd a' cruinneachadh sa Ghearradh Chruaidh airson a' chiad oidhche de cheòl agus craic an sin.

Ach tha gu leòr a' dol air an iomall cuideachd agus bha baile Steòrnabhaigh gu math beòthail an-diugh nuair a ghabh Ruairidh Rothach cuairt timcheall.