Chaidh toiseach tòiseachaidh air pròiseact togail luach còrr air £40m a chomharrachadh gu h-oifigeil an-diugh.

Nochd Ministear an Taigheadais Caomhainn Stiùbhart ann an Cnoc na Gobhair is làrach ga deasachadh airson dachaigh cùraim ùr, leth-cheud aonad cùraim agus còrr air trì fichead 's a deich dachaigh sòisealta.

Chaidh Dòmhnall MacLaomainn ann dhuinne.