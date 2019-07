A' Ghàidhlig gu bhith air seirbheis ionnsachaidh air-loidhne eadar-nàiseanta

Tha dùil gum bi na leasanan sa Ghàidhlig rim faotainn air an làraich Duolingo an ceann bliadhna.

Tha e coltach gur i tè dhe na seirbheisean oidheachaidh air-loidhne as motha a tha a' còrdadh ri luchd-ionnsachaidh chànànan.

Rinn ball-pàrlamaid nan Eilean Siar ann am Pàrlamaid na h-Alba, Alasdair Allen, iomairt airson a' Ghàidhlig fhaighinn air an app fòn-làimhe an dèidh cho mòr agus a bha daoine a' nochdadh ùidh ann an Gaeilge air Duolingo; tha e coltach gu bheil an cànan am measg an deich chànanan as tarraingiche do dhaoine.

Thuirt Alasdair Allan, a tha cuideachd na fhear-gairm air Comataidh Thar-phàrtaidh na Gàidhlig aig Pàrlamaid na h-Alba, gu robh e cudromach gum biodh leasanan Gàidhlig rim faighinn fad agus farsaing sa là an-diugh.

"Chan eil mise a' dèanamh a-mach gur e freagairt a th'ann dhan cheist, dè nì sinn airson na Gàidhlig san àm ri teachd, ach tha mi a' smaoineachadh gur e pàirt dhen fhreagairt a th' ann.

"Tha fianais ann gu bheil an app seo gu math tarraingeach do dhaoine air feadh an t-saoghail.

"Ann an Èirinn bha thairis air dà mhillean neach a' cleachdadh an app an dèidh dà bhliadhna ag iarraidh Gaelige na h-Èireann ionnsachadh.

"Nam biodh dìreach 1% den àireamh sin a' dol gu Duolingo agus ga chleachdadh gum biodh a' togail ùidh sa Ghàidhlig agus cothrom a thoirt do dhaoine le teansa nach eil airgead neo cothrom aca a bith a' dol dhan cholaisde a dh'ionnsachadh na Gàidhlig, agus gum bi ùidh sa Ghàidhlig a' fàs san dòigh sin.

Tha muinntir Duolingo an-dràsta a' dèanamh ullachaidh airson leasanan Gàidhlig. 'S iad daoine a bhios ag obair gu saor-thoileach a bhios a' cruthachadh chùrsaichean dhaibh, agus tha dùil gum bi an obair sin deiseil an ceann bliadhna.