Na Tòraidhean

Dh'fhàg ministear ann an Oifis nan Dùthchannan Cèin, Alan Duncan, a dhreuchd, 's tha dùil gum falbh ministearan eile a tha an aghaidh Bhrexit, agus air a bheil dragh mu Bhrexit gun aonta, ma 's e Boris Johnson an ath-Phrìomhaire mar a tha dùil a thachras. Tha bhòtadh airson ceannaird ùir Thòraidhich a' dùnadh aig 5:00f an-diugh, agus thèid an ceannard ùr ainmeachadh a-màireach.

Brexit

Uill thuirt Boris Johnson na cholbh aige anns an Daily Telegraph an-diugh gun gabh Brexit dèanamh ro dheireadh na Damhair ma thilleas Breatainn gu slighe cheart. Thuirt an t-seann Phrìomhaire Làbarach, Tony Blair, ge-tà, nach eil dòigh ann air an gabh an t-aonta airson falbh às an Aonadh Eòrpach atharrachadh gun rèite airson crìoch chruaidh a sheachnadh ann an Èirinn.

Na Lib-Deamaich

Innsidh na Libearalaich Dheamocratach an-diugh fhathast cò an ceannard ùr an àite Sir Vince Cable. Cha do sheas ach dithis anns an taghadh - Ball-Pàrlamaid Thaobh Sear Dhùn Bhreatainn Jo Swinson, agus Sir Ed Davey.

Ioran

Tha comataidh èiginn an Riaghaltais, Cobra, a' coinneachadh an-dràsta a dheasbad an eas-aonta le Ioran, a thug an grèim tancair ola fo bhratach Bhreatainn. Thuirt na h-Ioràinianaich gur e dìoghaltas a tha sin an dèidh do Bhreatainn tancair Ioràinianach a chur am bruid ann an Gibraltar bho chionn faisg air cola-deug.

Abedi

Chaidh bràthair bomair Arena Mhanchester mu choinneimh na cùirte an-diugh, agus 42 casaid mhuirt na aghaidh. 'S ann tro cheangal bhideo a chaidh Hashim Abedi, a tha 22 bhliadhna de dh'aois, mu choinneimh na cùirte ann an Oxford, agus chaidh a chumail an grèim. Tha e cuideachd fo chasaid gun do rinn e ullachadh airson spreadhadh còmhla ri Salman Abedi.

HIAL

Tha stailc eile an-diugh aig luchd-obrach na seirbheis iùil aig Puirt-Adhair na Gàidhealtachd 's nan Eilean. Tha an stailc an-diugh a' toirt buaidh air puirt-adhair ann an Arcaibh is Sealtainn, an dèidh stailce ann an Inbhir Nis an-dè. Bidh stailc eile ann an Steòrnabhagh, Beinn nam Fadhla is Dùn Dè a-màireach. Tha an t-aonadh Prospect ag ràdh nach uilear do luchd-obrach na seirbheis iùil aig HIAL àrdachadh còrr is 10% airson an toirt dhan aon ìre phàighidh 's a th' aig luchd-obrach na seirbheis anns a h-uile sgìre eile ann am Breatainn. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gu bheil iad ag iarraidh air an dà thaobh aonta a ruigheachd.

Bradan

Thèid athchuinge a thoirt do Riaghaltas na h-Alba an-diugh ag iarraidh rannsachaidh èiginnich air gnìomhachas an tuathanachais èisg. Tha a' bhuidheann iomairt SumOfUs a' gearain mu inbhe agus dòighean-obrach a' ghnìomhachais an Alba. Chuir 40,000 duine an ainm ris an athchuinge, a tha a' gearain mu chion slàinte agus àireamh bhàis am measg a' bhradain. Thuirt Riochdairean a' ghnìomhachais gu bheil iad ag obair aig an inbhe as àirde, agus nach robh an gnìomhachas a-riamh cho follaiseach agus fosgailte mu na cùisean sin.