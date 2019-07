Tha na planaichean gus Oighreachd nam Bàgh a chuir fo sealbh na coimhearsnachd air ceum air adhart a ghabhail.

Tha an oighreachd a' gabhail a-steach 30,000 acair do thalamh sna Hearadh agus Beàrnaraigh agus tha an t-uachdaran air innse don bhòrd-stiùiridh gu bheil e deònach còmhraidhean a thòiseachadh, ma tha mòr chuid de mhuinntir an àite airson a ceannachd.