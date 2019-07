Urras Steòrnabhaigh a' cur fàilte air riaghladh cùirteach

Chuir Cùirt an Fhearainn dìon air co-dhùnadh gun cead a thoirt do cheithir bailtean tuath-gaoithe a thogail air an aon làraich ri fear Urras Steòrnabhaigh.

Rinn croitearan ann an Sanndabhaigh, Aignis, Mealabost agus Bràighe na h-Aoidhe ath-thagradh an dèidh do Choimisean na Croitearachd cead a dhiùltadh dhaibh crainn-ghaoithe a chur an-àirde air an talamh ionaltraidh aca air iomall Steòrnabhaigh.

'S ann le Urras Steòrnabhaigh a tha am fearann agus tha an t-uachdaran poblach as sine an Alba air cead a thoirt do chompanaidh eile tuath gaoithe mòr a thogail air an aon làraich.

Am beachd Cùirt an Fhearainn bha cunnart ann gun cuireadh iarrtas nan croitearan an cunnart às do phlana an urrais.

Tha Urras Steòrnabhaigh a' meas co-dhùnadh na cùirteach mar chlach-mhìle chudromach ged a tha iad tàmailteach gun robh aca ri dhol an-sàs sa ghnothach idir.

Thuirt Siamarlan an Urrais, Iain MacIomhair: "Chaidh innse dha na croitearan nach b' e dòigh chiallach a bh'ann a' dol timcheall air pròiseict dhen mheud a bha iad a' bruidhinn air a chur air adhart, gus cuideachd mothachail gu robh sinne air cead a thoirt do chompanaidh eile crainn a thogail air an aon làraich, agus bha cead-dealbhachaidh.

"Tha fios againn cho cudromach 's a tha a' phròiseict airson chan e a-mhàin an leasachaidh fhèin a dhol air adhart ach leasachaidhean sa choimhearsnachd, agus tha fios againn gu bheil ùidh mhòr am measg nan coimhearsnachdan airson sin a dhèanamh.

"Rud a bha na croitearan a' feuchainn ri dhèanamh bha e a' dol an aghaidh sin agus bha e a' cur a h-uile càil a bh'ann ann an cunnart."

Image caption A' chiadh tuath gaoithe a chaidh a thogail ann an Leòdhas.

A rèir nan croitearan bhiodh tòrr a bharrachd buannachd ann don choimhearsnachd nam biodh nam biodh na sgeamaichean aca a' dol air adhart seach an sgeama mòr coimearsalta eadar Urras Steòrnabhaigh agus a' chompanaidh Lewis Wind Power.

Tha Mgr MacIomhair a' gabhail ris gum faodadh sin a bhith ceart nam biodh e comasach do leasachaidhean nan croitearan a dhol air adhart ma tha iad a' miannachadh ach gum biodh e glè dhuilich do dhuine sin a' choileanadh mar a tha cùisean an-dràsta.

"Bhiodh sinn na b'fheàrr feuchainn ri faicinn gum biodh na pròiseictean beaga a tha feadhainn eile sa choimhearsnachd ag iarraidh gum bi e comasach dhaibhsan sin a chur air adhart, agus ma thig an càball air sgàth agus gu bheil na pròiseictean mòra ann airson taic a thoirt dhaibh buannachaidh a h-uile duine an uairsin," thuirt Mgr MacIomhair.

Image copyright Getty Images

Tha an t-Urras a' gabhail ris gu bheil dùbhlain gu leòr eile air fàire. Mus bidh an samhradh seachad bidh e nas soilleire dè tha an dàn do na leaschaidhean cumhachd ath-nuadhachail ann an Leòdhas.

Tha dùil ri dearbhadh bho OfGem a tha a' beachdachadh air meud a' chàbail mhara ùir a thèid a chur tarsainn a' Chuain Sgìth eadar Leòdhas agus tìr-mòr agus a bheir dealan a thèid a chruthachadh sna h-eileanan gu margaidhean aig deas.

"Tha fios againn gu bheil iad a' moladh 450MW; tha an t-iarrtas air a dhol a-steach airson 600MW. Tha fios againn gum bi e cudromach gum bi na pròiseictean mòra ann ma tha cothrom sam bith air an 600MW fhaighinn.

"Ma thig an 600MW tha sin an uairsin a' fàgail 's dòcha nas fhasa dha na pròiseictean mòra cùmhnant fhaighinn agus cuideachd a' fosgladh an dorais dhan choimhearsnachd na pròiseictean aca fhèin a chur air adhart air cùl sin," mhìnich Mgr MacIomhair.

Bidh fios an do shoirbhich le iarrtas Lewis Wind Power cùmhnant fhaighinn fom faigh iad subsadaidh riaghaltais.

A bharrachd air an sin, chan eil oidhirp laghail na croitearan stad a chur air leasachadh Lewis Wind Power seachad.

Bidh an èisteachd aig Cùirt an Fhearainn a' breithneachadh air cho cothromach agus tha an t-suim airgid a gheibh na bailtean croitearachd bho Thuath Gaoithe Steòrnabhaigh a h-uile bliadhna.

Tha sinn a' feitheamh fios bho na croitearan.