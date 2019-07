Dh'fhosgail Fèis an Eilein Duirche, neo EDF, feasgar an-diugh. 'S e seo an ceathramh bliadhna dhen fhèis, agus tha iad air 4000 ticead a reic. Tha gu leòr a' dol dha sean agus òg ach 's e a cheist am bliadhna a bheil teanta mòr gu leòr aca airson Peat and Diesel?

Ghabh Shona NicDhòmhnaill cuairt ann an-diugh airson faicinn na bha dol...