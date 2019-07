Tha an àireamh chaorach aig Fèill Àiteachais an Eilein Duibh aig an ìre as àirde riamh.

Ach tha e coltach nach eil gnothaichean cho fhallain a thaobh a chruidh.

Tha an fhèill a' tàladh na mìltean dhaoine bho air feadh na dùthcha.

Thug Seonaidh MacCoinnich sùil air na bha dol.