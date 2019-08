Image copyright Andrew Smith Image caption Chaidh luchd-smàlaidh a ghairm chun na làraich Diciadain

Tha luchd-smàlaidh air a bhith a' strì ri teine eile aig Taigh Both Fhleisginn faisg air Loch Nis.

Chaidh an togalach, a bha roimhe leis an spioradaiche Aleister Crowley agus am fear-ciùil Jimmy Paige, a sgrios ann an teine bho chionn ceithir bliadhna.

Chaidh an tobhta a reic na bu thràithe air a' bhliadhna.

Thuirt a' bhuidheann "Caraidean Thaigh Both Fhleisginn" gun deach an togalach a shàbhaladh ach gun do thuit na bha air fhàgail den mhullach.