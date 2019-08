Boireannach a bhàsaich an tubaist air an A9 air ainmeachadh

Image copyright Teaghlach Megan Whitehead

Chaochail Megan Whitehead, 20, san tubaist eadar trì càraichean tuath air Dòrnach Diciadain.

Bha i 20 bliadhna de dh'aois agus bhuineadh i do Bhun Ilidh ann an Cataibh.

Bha i a' dràibheadh càr Nissan Micra, 's i na h-aonar, nuair a bhuail an carbad agus Volkswagen Golf glas, agus Alfa Romeo dearg na chèile.

Thachair an tubaist goirid ro 08:30m, mu leth-mìle deas air ceann-rathaid a' Mhill.

Cha deach draibhear an Alfa Romeo a ghoirteachadh.

Bha an A9 aig làrach na tubaiste dùinte airson faisg air naoi uairean de thìde airson gus am faigheadh na poilis air an sgrùdadh a dhèanamh.

Thuirt an t-Sairdeant Ailean MacEangraig:"Tha sinn a' feuchainn ri faighinn a-mach dè a dh'adhbhraich an tubaist seo.

"Tha càirdean agus caraidean Megan nar smuaintean fhad 's a tha an rannsachadh againn a' dol air adhart.

Thuirt e: "Tha mi taingeil dhan a h-uile duine a thug taic dhuinn chun seo agus tha mi ag iarraidh air duine le fiosrachadh thighinn a bhruidhinn rinn.

"Bu mhath leinn coimhead air dealbhan dascham sam faodadh fianais a bhith."