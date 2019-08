Chaidh Fèis Bhelladrum a chuir gu dol an-diugh.

Thairis air an deireadh sheachdainn, chìthear an leithid Churches agus Lewis Capaldi air an àrd-ùrlar.

A thuilleadh air iadsan ge-tà, bidh blas car Gàidhealach air gnothaichean le Rionnagan Rois agus Kim Carnie gu bhith nochdadh agus, cò eile, ach Peat & Diesel.

Tha Anndra MacFhionghain aig an fhèis dhuinne.