Tha mi-thoileachas a' leantainn ann an Ile mu sholais-sràide ùra ann am Port Sgioba. An-dràsta tha iad ceangailte ri ballachan nan taighean ach thòisich Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid ri feadhainn ùra a chur suas air cruinn. Dh'iarr luchd-iomairt orra stad a chur air an obair agus a thighinn gu coinneamh sa bhaile is iad ag radh gu bheil iad a' milleadh sealladh an àite. Tha barrachd aig Andreas Wolff.