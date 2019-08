Tha dùil ri fàs mòr ann an Roinn an Fhànais ann an Alba anns na bliadhnachan a tha ri thighinn. Le leasachaidhean leithid na puirt-fànais ùr a tha san amharc ann an Cataibh agus Uibhist a Tuath, tha an riaghaltas a' dèanamh dheth gum faodadh an roinn a bhith luach ceithir billean not ro dhà mhìle 's deich thar fhichead. 'S iomadh diofar seòrsa companaidh a tha an lùib na roinne, agus tha sgeama a-nis a' tabhann cothrom do ghniomhachasan ùra a dhol an sàs ann an Glaschu, mar a tha Ruairidh MacIomhair ag aithris...