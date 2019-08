Comhairle fo ìmpidh sgoil ùr a thogail san Ath Leathann

Image caption Tha BPA na sgìre ag ràdh gum feum Comhairle na Gàidhealtachd sgoil ùr san Ath Leathann a dhèanamh na prìomhachas agus plana soilleir a bhith ann

Tha BPA an Eilein Sgitheanaich ag ràdh gum bu chòir do Chomhairle na Gàidhealtachd sgoil ùr a thogail san Ath Leathann air sgàth slàinte na cloinne.

Thàinig am moladh bho Cheit Fhoirbeis BPA an dèidh do phàrantan a ràdh gu bheil staid na sgoile na cùis eagail a-nis agus cho dona agus gu bheil e a' fàgail an cuid chloinne tinn.

Tha iad den bheachd gu bheil a' chlann nas dualtaiche tinneasan leithid an t-sac a bhith orra agus gur e togalach na sgoile fhèin as coireach.

Tha uisge a' tighinn a-staigh air an sgoil ga fàgail fuaraidh na broinn agus tha asbestos innte, tha iad ag ràdh.

Gheall Comhairle na Gàidhealtachd gun dèan iad rannsachadh feuch a bheil dha-rìribh ceangal eadar droch shlàinte na cloinne agus staid an togalaich.

Image caption Tha pàrantan ag ràdh gu bheil clòimh-liath am broinn na sgoile

Tha e coltach gu bheil cuid de phàrantan cho draghail mun t-suidheachadh agus gu bheil iad a' beachdachadh air an cuid chloinne a thoirt às an sgoil buileach.

A rèir cathraiche Buidhne-obrach Sgoil Choimhearsnachd agus Hub an Ath Leathainn, Hamish Friseal, tha seo a' dearbhadh gum feum sgoil ùr a bhith ann cho sgiobalta agus as urrainn.

"Tha slàinte an fheadhainn òga ann an làmhan Comhairle na Gàidhealtachd, agus nì na pàrantan an rud ceart airson slàinte an fheadhainn òga a chumail," thuirt e.

Tha na pàrantan ag ràdh ge-tà, gu bheil iadsan agus a' bhun-sgoil aca glaicte ann an deasbad eadar Riaghaltas na h-Alba agus Comhairle na Gaidhealtachd.

Tha £1bn ann an stòras airson sgoiltean ach tha an Riaghaltas ag ràdh gum feum Comhairle na Gàidhealtachd an t-airgead iarraidh.

Tha a' Chomhairle ag ràdh gun do rinn iadsan mòran obrach air an sgoil bho ghearain pàrantan an toiseach.

Tha BPA na sgìre, Ceit Fhoirbeis aig an SNP, ag ràdh nach e coire an Riaghaltais a th' ann.

Bu chòir do Chomhairle na Gàidhealtachd, tha i ag ràdh, dèanamh cinnteach gu bheil sgoil ùr san Ath Leathann na prìomhachas dhaibh agus gu bheil plana soilleir aca airson an t-airgead fhaighinn.

"Aig a' cheann thall, 's e dleastanas na Comhairle a bhith a' cur maoineachaidh ann airson sgoiltean ùra a thogail.

"Feumaidh am plana a bhith ann airson sgoil ùir agus tha a' Chomhairle ag obair air an sin an-dràsta, agus chì sinn a bheil an sgoil seo gu bhith air an liosta de sgoiltean a tha mar phrìomhachasan aca," mhìnich Ms Fhoirbeis.