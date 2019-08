Cearbanan-grèine a' Chuain Bharraich

Image copyright Alexander Mustard Image caption Chleachdadh camarathan fon uisge airson barrachd ionnsachadh mu dhòigh-beatha nan cearban

Tha teicneòlas adhartach ga chleachdadh airson gluasadan agus modhan chearbanan-grèine sa Chuan Bharrach a chlàràdh airson a' chiad uair.

'S e an 'SharkCam' a chanas iad ris a' chamara fon uisge a tha an luchd-rannsachaidh a chur gu feum.

'S ann le Institiùt Mara Woods Hole (WOHI) a tha an uidheamachd agus tha a' bhuidheann ag obair còmhla ri Stòras Fiadh-Bheatha na Cruinne (WWF), Dualchas Nàdair na h-Alba agus Oilthigh Exeter air a' phròiseact seo.

Tha dòchas ann gun cuir na bhideothan ris an argamaid airson Sgìre Ghlèidhte Mara (MPA) a stèidheachadh far am bi na creutairean.

Bidh tòrr chearbanan-grèine a' cruinneachadh sa Chuan Bharrach eadar an Cèitean agus an Dàmhhair airson plankton ithe.

Chan eil mòran eòlais aig daoine orra ged nach eil iad tearc ann an uisgeachan na h-Alba agus, mar sin, tha luchd-glèidhteachais ag iarraidh gum faigh sgìre aig muir inbhe dìon.

Beatha nam beathaichean

Chleachd an luchd-saidheins carbad fon uisge aison na cearbanan-grèine a leantainn.

Ghlac iad ìomhaighean fìor shoilleir de dhol-a-mach nan creutairean mòra bho astar.

Tha iad airson barrachd ionnsachadh mu bheatha nam beathaichean, mar a bhios iad le chèile, ann am buidhinn agus an dàimh eadar feadhainn fhireann agus bhoireann nuair a tha iad a' suirghe.

Tha Dualchas Nàdair na h-Alba ag ràdh gu bheil beachd ann gum bi iad a' gineadh an Alba ach nach d' fhuaireadh riamh dearbhadh air sin air camara.

Modhan fon Uisge

Tha an Dtr. Suzanne NicEanraig, oifigear poileasaidh na mara le SNH, air a bhith ag obair air a' phròiseact seo bho 2012.

"Tha na h-èisg mhòra seo iongantach agus 's e rud air leth agus nach tèid às mo chuimhne a bhith gan coimhead a' biathadh gu socair aig uachdar na mara.

"Tha an co-obrachadh am-bliadhna air leigeil leinn diofar sheòrsachan chamarathan a chleachdadh a thug dhuinn, airson a' chiad uair, dealbhan de na cearbanan-gèine fon uisge.

"Tha sinn air ath-mheasadh a dhèanamh mar-thà air na modhan aca ri linn; tha e coltach gum bi na cearbanan a' cur seachad barrachd tìde na bha dùil againn a' snàmh nas fhaisge air grunnd na mara dìreach beagan os a chionn.

"Tha an obair seo a' daingneachadh cho cudromach agus a tha e gum bi a' ghnè seo agus an àrainneachd aice air an dìon le bhith a' comharrachadh a' Chuain Bharraich mar Sgìre Ghlèidhte Mara," thuirt an Dtr. NicEanraig.

Tha Riaghaltas na h-Alba a' moladh dà sgìre ghlèidhte sa Chuan Sgìth; tè a' sìneadh bho Loch nam Madadh deas gu Earra-Ghàidheal, agus sgìre eile bho Loch Steòrnabhaigh suas gu Rubha Robhanais.

Tha Comann Iasgairean nan Eilean Siar ag ràdh gun cuir inbhe dìon stad air an iasgach a tha iadsan air a bhith a' dèanamh fad linntean.

Tha iad a' cur às leth an Riaghaltais gu bheil na molaidhean stèidhichte air fiosrachadh nach eil ceart.