Tha buidheann-iomairt ann an Eilean Shaoil an Earra-Ghàidheal, air a bheil Save Our Seil, a' cur an aghaidh phlanaichean Uisge na h-Alba airson ionad-òtrachais ùr a thogail a sin.

Chan eil an t-seann ionad freagarrach tuilleadh, ach ann am beachd chuid, cha deach àite iomchaidh a thaghadh airson an fhir ùir.

A-nis tha a' Chomhairle Coimhearsnachd a' trusadh bheachdan.

Seo Andreas Wolff.