Uisge trom a' toirt buaidh air rathaidean

Dh'adhbhraich uisge mòr tron oidhche tuiltean agus maoimtean-slèibhe ann am pàirtean den Ghàidhealtachd.

Tha rathad am B852 dùinte eadar Durais agus Fothir an dèidh do mhaoim-slèibhe thighinn air.

Bha grunn rathaidean ann an Inbhir Nis fo uisge ann an uairean beaga na maidne agus thug tuiltean buaidh air dachannan sa bhaile cuideachd.

Chaidh an loidhne-rèile eadar Inbhir Nis agus Peairt a dhùnadh aig Drochaid Charra air sgàth agus gun robh pàirt den rèile fo uisge an sin.

Tha Poileas Alba ag ràdh gu bheil tòrr uisge a' laighe air an A9 faisg air an t-Slochd, a' fàgail chùisean duilich do dhràibhearan.

Tha Oifis na Sìde air rabhadh buidhe a sgaoileadh suas gu 10:00f agus iad ag ràdh gum faodadh dùil a bhith ri uisge mòr agus tàirneanaich air feadh mòran de dh'Alba.